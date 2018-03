1. 9. 2013 |Jaroslav Plašil, Marek Augustin |Tenis

Mohlo by se jim také říkat H a H, podobně jako českému páru Andrea Hlaváčková, Lucie Hradecká. Tenistky Martina Hingisová a Daniela Hantuchová jsou zárukou velké zábavy, a i když už na US Open na rozdíl od české dvojice v turnaji deblistek dohrály, ještě minimálně do konce sezony se o nich bude mluvit velice často. Hlavně díky sledovanému návratu někdejší světové jedničky.