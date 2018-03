masarykovo nádraží

3. 6. 2015 |Jan Charvát |Regiony

Podoba pražského Masarykova nádraží i jeho okolí se zřejmě výrazně změní. Na nevyužívaných pozemcích by měly vyrůst sedmipodlažní budovy s kancelářemi. Do dvou let je chce začít stavět společnost Penta v rámci projektu Masaryk Station Development. Demolice starých budov na pozemcích Českých drah už začaly.