Matěj Vydra

3. 9. 2013 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Fotbal

„Pomozte nám prostřílet si cestu do Brazílie,“ vábí příznivce fotbalová reprezentace v kampani před zápasy s Arménií a Itálií. Od týmu, který zatím v kvalifikaci mistrovství světa dokázal skórovat jen ve dvou ze šesti zápasů, to zní jako zoufalé volání o pomoc. I když v táboře národního mužstva to berou spíše jako příslib fanouškům, že teď už bude co do útočné hry a střílení branek lépe.