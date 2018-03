15. 5. 2016 | ČTK |Ostatní sporty

Nizozemský pilot Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Španělska a ve věku 18 let a 228 dnů se stal nejmladším vítězem v historii formule 1. Dokázal to hned v prvním startu po přestupu z Tora Rosso do úspěšnější sesterské stáje Red Bull, ve které nahradil nespolehlivého Daniila Kvjata z Ruska.