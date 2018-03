18. 1. 2017 |Magdalena Slezáková |Zprávy ze světa

Svět v úterý vyslechl dlouho očekávaný projev Theresy Mayové, v němž britská premiérka přiblížila vizi o odchodu Británie z Evropské unie. Řeč následovaly titulky: Mayová chce tvrdý brexit. Co to znamená? Co bude s občany EU, kteří v Británii našli nový domov? A slyšeli jste už o Třech brexitýrech? Na klíčové otázky odpovídáme spolu s BBC.