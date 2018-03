26. 1. 2017 |Jakub Marek |Atletika

Elitní světoví atleti musí kvůli dopingu vracet další zlaté olympijské medaile, ale o peníze nejspíš nepřijdou. Od Her v Pekingu už totiž uplynulo téměř devět let a jamajský sprinter Carter i ruská trojskokanka Lebeďěvová se navíc do vrcholného sportu nejspíš nevrátí.