21. 3. 2017 |Petr Havlíček, VM |Ostatní sporty

Rasová diskriminace - to je ve sportovním světě ve Spojených státech velké téma. Tamní liga amerického fotbalu NFL chtěla dát rovnější šance trenérům z etnických menšin a vyřešila to takzvaným Rooneyho pravidlem. Jeho efekty teď potvrdila univerzitní studie a inspirovat by se mohly i další sporty.