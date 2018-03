15. 12. 2016 | ČTK |Ostatní sporty

Finskému jezdci Valtterimu Bottasovi se otevírá cesta do stáje Mercedes, kde by mohl nahradit úřadujícího mistra světa Němce Nica Rosberga, který překvapivě ukončil kariéru. Vedení Williamsu dnes poprvé připustilo, že by sedmadvacetiletého pilota mohlo do nejlepšího týmu posledních tří sezon uvolnit. Ale jen v případě, že získá zkušenou odpovídající náhradu.