9. 3. 2015 |Olga Kořánková |Zprávy ze světa

Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala Japonsko, aby čelilo své válečné minulosti. Řekla to na začátku své dvoudenní návštěvy ostrovní země. Japonsko často kritizují jeho sousedé za to, že dostatečně neuznává krutosti druhé světové války. Podle Merkelové by urovnání vztahů se sousedy nemělo vzejít z mezinárodní diplomacie, ale hlavně z japonské společnosti.