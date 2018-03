městská policie

4. 2. 2016 | ČRo, Barbora Taševská |Regiony

Mají pár let do důchodu a už nejsou tak fyzicky zdatní jako dřív. Starší strážníci olomoucké městské policie teď budou sloužit v městské ostraze. Za úkol mají pohlídat radnici a hřbitov nebo asistovat u jednání komisí. Do nového projektu chce Olomouc zapojit strážníky, kteří slouží déle než 15 let.