meteorologie

20. 1. 2017 | ČRo |Zprávy z domova

Nad většinou Česka je od pátečního rána smog. Meteorologové doporučují méně větrat, při pobytu venku by se hlavně staří lidé a děti neměli příliš namáhat. Řidiči by vůbec vůbec neměli nevyjíždět, pokud to není nutné. V některých oblastech podniky utlumují výrobu.