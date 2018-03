11. 9. 2013 |Jan Kaliba, Marek Augustin |Fotbal

Už to vypadalo, že Michal Bílek je coby trenér české fotbalové reprezentace nesmrtelný. Mnohokrát se s národním týmem i na poslední chvíli dostal ze svízelné situace a unikl neúspěchu. Dlouho se zdálo, že i tentokrát udrží šance Čechů na postup do baráže o mistrovství světa v Brazílii. Jenže sportovní zázrak v Itálii nedotáhl do konce a české mužstvo v Turíně nakonec prohrálo 1:2.