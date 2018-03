1. 8. 2013 |Tereza Jelínková, Jan Suchan |Fotbal

Fotbalisté Jablonce a evropské poháry, to nejde moc dohromady. V historii si je zahráli jen šestkrát, a postoupit v nich aspoň o jedno kolo, to zvládli jen dvakrát. Ani kanonýr David Lafata s touhle bilancí nic nesvedl. Teď se o to pokusí jeho nástupce v jabloneckém útoku Michal Hubník.