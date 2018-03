migrační krize

13. 3. 2017 |Petra Vintrová |Zprávy ze světa

Zahraniční noviny téměř po celé Evropě řeší spor mezi Nizozemskem a Tureckem. To trvá na omluvě kvůli zákazu vstupu pro dva turecké ministry do Nizozemska. Oba politici chtěli přesvědčovat své krajany, aby v tureckém referendu hlasovali pro zavedení prezidentského systému. Úřady jim to ale nedovolily s odůvodněním, že by mítinky posílily napětí před tamními parlamentními volbami. „Nizozemsko je jen další zemí, která dokazuje, že se nacismus vrací do Evropy,“ píše se třeba v pondělním vydání tureckého deníku Daily Sabah.