22. 7. 2013 |Jan Kaliba, Jiří Novák |Fotbal

Před dvěma lety pomohl Viktorii Plzeň k historickému postupu do Ligy mistrů. Zahrál si i proti Barceloně, kde ulovil dres největší osobnosti světového fotbalu Argentince Messiho. Pak fotbalový záložník Milan Petržela odešel zkoušet štěstí do Německa, ale neprosadil se tam a teď je zpátky. Plný elánu prožít ve svém oblíbeném klubu další sezónu plnou zážitků odcestoval s týmem k odvetě druhého předkola Ligy mistrů do Sarajeva.