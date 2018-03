24. 2. 2015 |Ondřej Houska |Zprávy ze světa

Evropská komise dnes bude přesvědčovat Česko, že může získat peníze na miliardové projekty z evropského investičního plánu. Do Prahy kvůli tomu přijede místopředseda Komise a bývalý finský premiér Jyrki Katainen. Díky plánu by měly do evropské ekonomiky přijít investice v přepočtu za 315 miliard eur, tedy za víc než 8 a půl bilionu korun.