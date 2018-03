17. 2. 2017 |Kristina Roháčková |Film

UVNITŘ VIDEA. Oscarový režisér Miloš Forman slaví 85. narozeniny. Autor snímků jako je Hoří, má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem nebo Lid vs. Larry Flint ovlivnil svou tvorbou českou i světovou kinematografii. Radiožurnál se proto zeptal dalších českých tvůrců, co by Formanovi vzkázali k jeho životnímu jubileu.