7. 3. 2017 |Martin Dorazín |Zprávy ze světa

Prezident Vladimir Putin udělil milost Oksaně Sevastidiové. Ruská justice ji poslala na sedm let do vězení za velezradu. Sevastidiová v roce 2008 napsala SMS zprávu do Gruzie informující o přesunech ruských vojsk v době konfliktu v Jižní Osetii.