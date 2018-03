30. 12. 2014 |Tomáš Mařas, kov |Regiony

Město Mimoň na Českolipsku nechá prozkoumat, co obsahuje tamní stará skládka ze 70. let. V místě by v budoucnu mohlo vyrůst zázemí pro vodáky, cyklisty i pro pěší turisty. Průzkum by měl napovědět, zda se na konci města u řeky Ploučnice může stavět.