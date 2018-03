mimořádná schůze

14. 11. 2014 |Jana Čermáková, kov |Zprávy z domova

Poslanci se dnes budou zabývat platy ústavních činitelů. Je to jediný bod jejich dnešní mimořádné schůze. Vládní návrh chce platy od ledna zvýšit o jedno procento. Pokud by se však nepodařilo prosadit úpravu do konce letošního roku, vzrostly by platy ústavních činitelů, které byly několik let zmrazené, skokově o 26 procent.