31. 10. 2013 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Dnes je to deset let, co přestaly platit deseti a dvacetihaléře. O pět let později stáhla centrální banka z oběhu i padesátníky. Za tu dobu jsme si na to, že nejdrobnější mincí je koruna, už docela zvykli.