10. 1. 2016 |Tereza Bartůňková, Eva Rajlichová, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Ministerstvo zemědělství uvažuje o změně značení piva. Podle plánované vyhlášky by přestala existovat jedenácti a dvanáctistupňová piva, a místo nich by si lidé objednávali piva plná. Piva nad 13 stupňů by se už nejmenovala speciální, ale silná. Změnu si přejí třeba minipivovary.