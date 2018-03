ministerstvo zahraničí

5. 4. 2017 | ČTK |Zprávy z domova

Česká republika posílá do Londýna diplomatickou nótu v souvislosti s osvobozujícím rozsudkem v kauze zabitého českého občana. Novinářům to ve středu v Bruselu řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který se kvůli tomu sešel k dvoustrannému jednání se svým britským kolegou Borisem Johnsonem. Praha chce od Britů vědět, jakým způsobem by bylo možné případ revidovat.