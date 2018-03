4. 11. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Předsedové hnutí ANO Andrej Babiš a KDU-ČSL Pavel Bělobrádek o změnách ministrů svých stran neuvažují. Řekli to po oznámení premiéra a šéfa třetí koaliční strany ČSSD Bohuslava Sobotky, který v pátek v dopisu členům strany avizoval, že by do měsíce mohl vládní tým obměnit. Udělat to chce na základě schůzek, které s ministry absolvuje v příštích dnech.