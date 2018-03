ministr průmyslu a obchodu

24. 9. 2012 |Lenka Kabrhelová, Ivana Moravcová |Ekonomika

Vývoz českých firem do do Ruska podle ministra obchodu a průmyslu Martina Kuby nenaráží na politické překážky, prohlásil to během návštěvy Ruska, kam ho doprovází zástupci 70 českých firem. Jak uvedl, během jednání s protějšky z ruské vlády nenarazil na nic, co by potvrzovalo nedávná varování premiéra Petra Nečase. Ten vyjádřil přesvědčení, že podpora členek skupiny Pussy Riot odsouzených do vězení, může českému exportu do Ruska uškodit.