27. 7. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Česko posílí ostrahu hranice s Německem, uvedl to ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD. Podle něj existuje obava, že by se neúspěšní žadatelé o azyl v Německu mohli pokusit odejít do okolních zemí. V souvislosti s děním v Evropě chce zároveň uspíšit přípravy plánu na ochranu takzvaných měkkých cílů. Policie bude ve větší míře spolupracovat s pořadateli kulturních, společenských a sportovních akcí.