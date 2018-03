ministr zahraničí

11. 12. 2016 |Lenka Kabrhelová |Zprávy ze světa

Šéf ropné společnosti Exxon Mobile s úzkými vazbami na Kreml by se mohl stát novým americkým ministrem zahraničí. Informují o tom americká média s odvoláním na zdroje blízké Donaldu Trumpovi. Zvolený prezident by mohl oficiálně jmenovat Rexe Tillersona do čela americké diplomacie už příští týden.