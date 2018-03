2. 7. 2012 |Klára Stejskalová |Zprávy ze světa

Obrovský betonový komplex pro dvacet tisíc rekreantů oddaných velkoněmecké Říši dodnes stojí na břehu Baltského moře na Rujáně. Jmenuje se Prora a je jedním z největších architektonických monumentů nacistické éry. A také chráněnou památkou. Problém je, že nikdo neví, co s ní. Žádní rekreanti Proru za války nevyužili, až teprve teď to podnikatelé zkoušejí. Jenže v megalomanské stavbě, která čítá kilometry zdí, je to dost složité.