Miroslav Koubek

17. 7. 2015 |Marek Augustin, Lucie Sichingerová |Fotbal

Fotbalová Plzeň má před novou sezonou jasné cíle. A ze své nejdůležitější mety si vedení klubu udělalo nový slogan ‚zpátky do Evropy‘. Nemenší ambicí Viktorky je také udržet vysokou návštěvnost na domácím stadionu. S nejsilnějším hráčským kádrem v historii by se jí to mohlo povést.