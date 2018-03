mistrovství Evropy

Praha| 4. 9. 2017 |Jakub Kanta |Komentáře |SLOUPEK

Před právě probíhajícím ME basketbalistů se v souvislosti s českým týmem snad víc mluvilo o hráčích, kteří se k reprezentaci nepřipojili, než těch, co pozvánku do národního týmu přijali.