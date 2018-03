Mládek Jan

8. 6. 2016 | ČRo, Martin Hromádka |Ekonomika

Do konce června by mohla vláda rozhodnout o výši půjčky pro těžební společnost OKD. Českému rozhlasu to řekl ministr průmyslu Jan Mládek z ČSSD. Ten navrhuje, aby stát půjčil OKD jednu miliardu korun. Zadlužená firma podle něj potřebuje 400 milionů korun na provozní kapitál, 280 milionů na těžbu do konce roku a 320 milionů by byla rezerva na mimořádné události. Tu by uvolňoval Český báňský úřad po souhlasu s ministerstvem financí.