4. 2. 2017 | ČRo |Fotbal

V desetimilionovém Česku není hráčská základna mladých fotbalistů tak široká, ale to nutně neznamená, že bychom nemohli vychovávat kvalitní fotbalisty. V jihlavském centru talentované mládeže se o to coby trenér žáků do 13 let snaží trenér Jonatán Hána.