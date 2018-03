mladí lidé

16. 1. 2013 |Ondřej Houska, Tereza Jelínková, Jan Richter, Vojtěch Kouřímský |Zprávy ze světa

Mladí Češi i další Evropané by měli mít zajištěnou práci nebo další vzdělávání. Země Evropské unie by měly lidem mladším 25 let sehnat zaměstnání nebo studium. A to nejpozději do čtyř měsíců poté, co takový člověk přijde o práci nebo dokončí školu. Takové doporučení dnes ve Štrasburku přijal Evropský parlament.