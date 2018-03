1. 11. 2016 |Anna Kottová, Lenka Rezková |Zprávy z domova

Podzim přináší deštivé a mlhavé počasí. Řidiči by si podle meteorologů měli v následujících dnech dát pozor právě na mlhy. Mohou se objevit v údolích a okolí rybníků. Za špatného počasí mají motoristé povinnost rozsvítit mlhová světla, upozorňují odborníci. Nařizuje jim to zákon a za nedodržení pravidel jim hrozí pokuta až 2000 korun. Mlha ale není to jediné, co může na podzim zkomplikovat jízdu řidičům. Za prudkého deště je to také aquaplaning.