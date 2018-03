30. 8. 2013 |Jitka Hanžlová |Ekonomika

Pokud si při změně operátora chcete nechat své staré telefonní číslo, jeho přenos potrvá od září mnohem kratší dobu. Zatímco nyní na to mají operátoři tři týdny, od pondělí to budou muset stíhat za čtyři dny. Přikazuje jim to loňské nařízení Českého telekomunikačního úřadu. Mobilní operátoři se dohodli, že nový systém spustí právě od září.