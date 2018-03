28. 7. 2010 |Pavel Polák |Zprávy ze světa

Moldavané žijí v nejchudším státě v Evropě. V republice, která byla kdysi částí Sovětského svazu, není práce. A tak mnoho Moldavanů ji odchází hledat do zahraničí, zpravidla načerno. Existuje také legální způsob: většina Moldavanů má rumunské kořeny a tudíž nárok na rumunské občanství. S rumunským pasem by jim na cestě do Evropy nikdo nebránil. Jenže i tahle cesta za lepší budoucností má překážky.