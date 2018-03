Mostecká uhelná

29. 11. 2013 |Ondřej Bouda, Kateřina Prachařová |Zprávy ze světa

Federální tribunál v Bellinzoně dnes rozhodne o více než 14 miliardách korun, které si do švýcarských bank ukryli bývalí manažeři Mostecké uhelné. Ty už soud dříve odsoudil k nepodmíněným trestům ve výši od 16 do 52 měsíců vězení. Část peněz by mohla dostat i Česká republika, zbytek si rozdělí nástupnická společnost po Mostecké uhelné a švýcarský stát.