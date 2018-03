Mosul| 29. 6. 2017 |ČTK |Zprávy ze světa

Samozvaný Islámský stát skončil, prohlásil irácký premiér Hajdar Abádí. Řekl to poté, co armáda dobyla mešitu An-Núrí v Mosulu. Z ní lídr teroristické organizace IS vyhlásil v roce 2014 chalífát.