14. 8. 2015 |Matěj Skalický |Ostatní sporty

Obrovské odhodlání, přesně to mají čeští jezdci před Velkou cenou České republiky v Brně společné. Každý ale tak trochu jiným způsobem. Letos je to 50 let od prvního závodu mistrovského seriálu na Masarykově okruhu a každý jezdec chce ukázat to nejlepší. Česko má své zástupce v kubaturách MotoGP a Moto3.