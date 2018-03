15. 6. 2012 |Jakub Kanta, Tereza Jelínková |Ostatní sporty

Český motocyklový jezdec Karel Abraham se dnes nezapojil do oficiálních tréninků na Grand prix Británie, a to kvůli zlomenému malíčku. Dvaadvacetiletý rodák z Brna po poradě s lékaři nakonec ani nenastoupí do samotného závodu, který je v letošním seriálu mistrovství světa šestým v pořadí.