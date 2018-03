20. 7. 2016 | ČTK |LOH 2016 Rio de Janeiro

O možném vyloučení Ruska ze srpnových her v Riu de Janeiru rozhodne Mezinárodní olympijský výbor podle předsedy Ruského olympijského výboru Alexandera Žukova v neděli. Ruským sportovcům hrozí absence na OH kvůli dlouholetému, státem řízenému dopingu. O svém osudu by se měli dozvědět až necelé dva týdny před zahájením her.