27. 1. 2013 |Jaroslav Plašil, Martin Charvát |Tenis

Dříve to byli Federer a Nadal, teď jsou to Djokovič a Murray, kteří se mohou pravidelně utkávat o tenisový grandslam. Posledně jmenovaní byli ve finále naposledy v New Yorku a o titul si zahrají i teď v Melbourne.