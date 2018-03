8. 1. 2014 |Štěpán Macháček |Zprávy ze světa

Bývalý egyptský prezident Muhammad Mursí se dnes nedostavil k soudu. Přestože státní televize nejdříve informovala o příletu vrtulníku s Mursím z Alexandrie do Káhiry, později se ukázalo, že svržený prezident vůbec do Káhiry nepřijel. Podle egyptských úřadů za to mohla mlha, která v Alexandrii znemožnila start vrtulníku.