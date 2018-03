24. 4. 2014 |Jiří Hošek |Zprávy ze světa

Britská policie sáhla k neobvyklému kroku ve snaze snížit počet osob, které se snaží zapojit do konfliktu v Sýrii. Obrátila se s prosbou na muslimské ženy v Británii, aby takový krok svým synům a manželům rozmluvily. Navíc by prý ženy vyznávající islám měly policii udat své příbuzné, kteří by snad cestu do Sýrie zvažovali.