3. 3. 2017 | ČTK |Ekonomika

Za malou zaměstnaností matek menších dětí v Česku je nejen nedostatek školek, ale také nastavení daní a odvodů. Příjmy žen, které se starají o děti, jsou v průměru zdaněny mnohem víc než příjmy jejich manželů. Nemotivuje je to pak k návratu do práce. Ukázala to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Univerzity Karlovy. Doporučuje snížit sociální odvody ze 6,5 procenta na pět procent tomu rodiči, který v domácnosti vydělává až jako druhý a víc pečuje o děti do 11 let. Většinou jsou to ženy.