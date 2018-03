22. 3. 2017 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Porušení zákazu vstupu do lesa by turisty nebo houbaře mohlo přijít draho, výprava do uzavřeného lesa se v budoucnu totiž nejspíš prodraží. Vláda schválila novelu mysliveckého zákona, podle které by pokuta za zakázaný vstup do honitby mohla vzrůst až na 30 000 Kč. Ztrojnásobit maximální možnou sankci navrhlo ministerstvo zemědělství. O schválení materiálu informoval na Twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Proti novele se zvedla kritika, pod petici proti změně zákona se podepsalo skoro 46 000 lidí.