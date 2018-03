29. 9. 2016 |Pavel Polák, Filip Nerad |Zprávy ze světa

Evropská komise zažalovala Německo za jeho plán zavést mýtné na dálnicích. Uvádí to ve své čtvrteční tiskové zprávě. Mýtné by se totiž v praxi dotklo jen cizinců, tedy i českých řidičů. Němečtí motoristé by si poplatek mohli odečíst z daní. Evropská komise to považuje za diskriminační. Podle jejího názoru německý systém není v souladu s unijní smlouvou. Konkrétně se zásadou zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti a volného pohybu zboží a služeb.