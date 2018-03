29. 7. 2015 |Eva Kézrová |Ekonomika

I po roce 2016 by se mýto mělo vybírat mikrovlnou technologií. Alespoň taková je vize ministra dopravy za hnutí ANO Dana Ťoka, se kterou dnes předstoupí před vládu. Podle něj se cesta k technologicky neutrální soutěži musí rozdělit do několika kroků. Rok a půl, který zbývá do vypršení stávající smlouvy, na to nestačí.