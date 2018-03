19. 10. 2011 |Zbyněk Zykmund, Marína Dvořáková |Ekonomika

Jak zatraktivnit systém investičních pobídek a přitáhnout do Česka velké investory, bude dnes řešit vláda. Kabinet by totiž měl projednat novelu zákona o investičních pobídkách, kterou připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Systém investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu funguje v Česku víc než deset let a už není podle ministerstva konkurenceschopný.