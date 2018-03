8. 12. 2015 |Pavel Novák |Zprávy ze světa

Nizozemští nacionalisté se pokoušejí potápět snahy Evropy o sbližování s Tureckem. To už 10 let vyjednává o vstupu do Evropské unie. Přístupové rozhovory Ankary s unií se teď oživují výměnou za to, že se Turecko bude více snažit zastavit příliv migrantů do Evropy. Z Nizozemska ale zaznělo odmítnutí snah Ankary o členství v unii. Ne od vlády, ale od sílící radikální opozice.